Военкор Ермаков: Андреевка на Купянском направлении полностью зачищена от ВСУ

На купянском направлении населенный пункт Андреевка, что на реке Жеребец, полностью зачищен от присутствия ВСУ. Об этом в своем аккаунте в соцсетях пишет российский военкор Тимофей Ермаков.

Напомним, за минувшие сутки российские военнослужащие более 20 раз контратаковали украинских боевиков в районе Купянска в Харьковской области.

«Поступает информация, что село Андреевка на реке Жеребец Купянского направления полностью зачищено от присутствия ВСУ», — написал военкор.

Ранее депутат Госдумы Водолацкий сообщил, что командование ВСУ на днях покинуло город Купянск. Сейчас в городе размещены только подразделения прикрытия. Также стало известно, что ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска.