Пушилин рассказал о состоянии военкора Поддубного, раненного под Курском

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о состоянии военного корреспондента Евгения Поддубного, которого ранило во время атаки ВСУ в Курской области. Об этом пишет KP.RU .

Глава ДНР выступил на Международном форуме молодежного взаимодействия «Беларусь — Донбасс». Во время мероприятия он высказался о состоянии военкора Поддубного.

«Евгений проходит лечение, по моей информации, его состояние стабильное, он идет на поправку», – уточнил Пушилин.

Напомним, у Евгения Поддубного серьезный ожог, повреждение лицевого скелета и травма головы. С этими ранениями его приняли в НИИ имени Склифосовского в Москве 7 августа. Тогда ВСУ атаковали машину, где был Поддубный. Когда военкор пришел в создание, с ним по телефону поговорил президент РФ Владимир Путин.

Ранее о своем состоянии высказывался также и сам Поддубный.