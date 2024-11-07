Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что текущая ситуация на театре военных действий складывается не в пользу Киева. Таким мнением он поделился на 12-й встрече Совета безопасности стран СНГ в Москве.

Шойгу отметил, что Запад сталкивается с выбором: продолжать финансировать действия киевского правительства, что может привести к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации на Украине, или признать сложившиеся реалии и начать переговоры для поиска мирного решения конфликта.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР.

Ежедневно Министерство обороны РФ сообщает о взятии населенных пунктов в ДНР, что подтверждает активное продвижение российских сил. Так, например, 7 ноября оборонное ведомство проинформировало об освобождении Кременной Балки в ДНР.

Ранее издание Forbes предрекло крах обороны ВСУ в Донбассе. Эксперты подчеркивали, что украинские войска сталкиваются с высоким давлением российских сил, особенно в Красноармейске (Покровске).