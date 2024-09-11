Военкор Филатов заснял взрыв украинского дрона-охотника

Военный корреспондент RT Андрей Филатов случайно заснял охотившийся за ним FPV-дрон ВСУ. Вражеская техника взорвалась прямо перед ним, удачно попав в кадр.

Военкор собирал материал для репортажа в районе Красногоровки в мае 2024 года. Оперативная обстановка ранее не позволяла провести публикацию сразу.

Корреспондент находился в здании кирпичного завода вместе с российскими бойцами. Подразделение готовилось к штурму. В задачах было оттеснить личный состав ВСУ от места последующего штурма. Такой маневр позволил исключить сценарий, где столкновение происходит на открытой местности.

Во время нахождения в здании дрон пролетел рядом с военкором и попытался устроить погоню. Однако в какой-то момент Филатову удалось обхитрить устройство: в итоге оно сдетонировало в другой комнате, не навредив корреспонденту.

Ранее сообщалось, что масштабное контрнаступление началось в Курской области.