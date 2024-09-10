На канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили о начале мощного контрнаступления в Курской области. Противника выдавливают с территорий бойцы 155 мотострелкового полка ВС РФ.

Военные продолжают выполнять боевые задачи под Курском, выбивая противника с позиций. По данным военкоров, в ходе масштабного контрнаступления из села Гордеевка выдавили украинских бойцов. Свыше 10 километров территории региона удалось освободить за одни сутки.

Село Гордеевка ВСУ атаковали одновременно с четырех направлений. Врага заставили отступить со значительными потерями.

Контрнаступление продолжается в районах Апанасовки, Снагости, Мартыновки и Вишневки. Под контроль оперативно возвращают земли Суджанского района, но пока российские военные продолжают эту миссию.

Ранее сообщалось, потерявшим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тыс. рублей.