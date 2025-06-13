Военный корреспондент Котенок выразил свое недовольство по поводу использования «ублюдочных ромбов» вместо крестов на гербе Российской Федерации в качестве поздравления от МТС в честь Дня России.

Как сообщил военный корреспондент, он не совсем понимает, как недавнее принятие закона, запрещающего «воспроизводить культовые здания или их части, а также другие объекты, имеющие религиозные символы, без этих символов», сочетается с очередным «крестопадом» на гербах.

Котёнок подчеркнул, что намеренное стирание православных символов является преднамеренной провокацией, а те, кто это делает, преследуют далеко идущие цели.

«Ответственности по нему пока тоже нет. Вопрос о наказании за „крестопады“ сейчас обсуждается с Минюстом. Вероятно, будет административка по статье 5.26 КОАП, чего на самом деле явно недостаточно», — написал военкор.

Ранее сообщалось, что на сайте Кремля обновили герб и вернули православные кресты.