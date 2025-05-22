Кремль представил новый вариант государственного герба

В администрации президента РФ обновили визуальное оформление государственного герба, который используется на кремлевском сайте и в аккаунтах в социальных сетях. Новая версия герба стала доступна на официальном сайте Кремля 21 мая.

В обновленном варианте герба восстановлены исторические кресты на скипетре и коронах двуглавого орла. В предыдущей версии изображения кресты были заменены стилизованными ромбами, располагавшимися над головами орла.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили ход работы по меморандуму с Украиной.