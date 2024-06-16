Военкор Никита Цицаги погиб в ДНР после атаки ВСУ

В Донецкой Народной Республике в зоне СВО погиб российский военный репортер Никита Цицаги, сообщает NEWS.ru со ссылкой на республиканские оперативные службы.

Как рассказал собеседник издания, накануне корреспондент попал под обстрел украинских боевиков.

Согласно предварительно полученной информации, Цицаги погиб в населенном пункте Никольское. Других подробностей не приводится пока.

Ранее сообщалось, что 13 июня от полученных ранений от взрыва украинского дрона скончался оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин. Находившийся с ним рядом корреспондент Алексей Ивлиев выжил, но лишился руки.