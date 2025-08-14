Военкор объяснил, в чем проблема безопасности Telegram

Военкор Александр Коц, как пишет KP.RU, столкнулся с классической ситуацией: получил в Telegram анонимную угрозу. После этого и других случаев он смог назвать главные проблемы в безопасности мессенджера, звонки которого ограничивают в России.

Опытный глаз военкора после подозрительного сообщения сразу определил стилистику и даже национальность собеседника. Это был азербайджанец, который, вероятно, пытался обхитрить Коца. Но настоящий сюрприз ждал впереди: с помощью коллег из спецслужб за пять минут удалось вычислить отправителя. Оказалось, господин Джавадов из Казани, с полными данными вплоть до адреса дедушки в Оренбурге.

Военкор удивился, что одно сообщение и пять минут времени помогло раскрыть столько подробностей. Если это удалось Коцу со связями, то у аферистов с широкой базой данных выйдет подобное также успешно.

Этот случай ставит под сомнение миф о полной анонимности мессенджеров. С одной стороны, технически возможно отследить источник угроз. С другой — обычные пользователи остаются беззащитными перед мошенниками. Только по данным Владимира Путина, преступники с украинской территории выманили у россиян 250 миллиардов рублей, часть которых пошла на финансирование ВСУ.

«Да, удобно. Да, привыкли. Да, функционал. Но если у вас что-то критически важное было завязано на звонки Телеграм (СВО не берем, там все будет ок), значит вы самостоятельно поставили себя в заведомо уязвимую позицию в иностранном мессенджере. А для того, чтобы просто позвонить друзьям или родне по видеосвязи, есть и другие возможности», — считает Коц.

Особую опасность, как напомнил военкор, представляют вербовщики и мошенники, использующие видеозвонки с технологиями deepfake. Они активно действуют даже в школьных чатах, предлагая не существующий быстрый заработок. При этом штатная численность оперативников, способных противодействовать такой активности, часто не превышает одного человека на регион.

Коц поддерживает решение ограничить функционал иностранных мессенджеров и перейти на отечественные, несмотря на недовольство части пользователей.

Ранее в России назвали лучшие альтернативы видеозвонкам в Telegram и WhatsApp*.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией, ограничен в стране