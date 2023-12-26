Военкор Поддубный объяснил важность взятия Марьинки Армией России

«Марьинка для Донецка с самого начала войны — это точка откуда формирования киевского режима регулярно обстреливали жилые кварталы. Из Марьинки прилетало и в центр и по окраинам <...> Марьинка была плацдармом, который киевский режим мог использовать для организации крупномасштабного наступления на русский Донецк», — отметил журналист.