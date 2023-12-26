Военкор Поддубный объяснил важность взятия Марьинки Армией России
Фото: [© РИА Новости / Евгений Биятов]
Освобожденная от вражеский войск Марьинка в ДНР была той самой роковой точкой, откуда украинские боевики все последние почти десять лет регулярно обстреливали Донецк, напомнил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
Своими решительными действиями и взятием Марьинки российские военные сломали противнику все планы, нанеся ВСУ в указанном секторе СВО сокрушительный удар.
«Марьинка для Донецка с самого начала войны — это точка откуда формирования киевского режима регулярно обстреливали жилые кварталы. Из Марьинки прилетало и в центр и по окраинам <...> Марьинка была плацдармом, который киевский режим мог использовать для организации крупномасштабного наступления на русский Донецк», — отметил журналист.
Ранее стало известно, что ВС РФ начали прочесывание лесных посадок и штурм засевших там бежавших из освобожденной Марьинки украинских боевиков.