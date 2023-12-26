Военкор рассказал, как освобождение Марьинки изменит ход СВО

Марьинку в ДНР официально взяли российские войска 25 декабря 2023 года. Штурм дал свой результат, который может повлиять на дальнейшее проведение спецоперации.

В 2022 году Марьинку пытались брать, но не имели возможности закрепиться. Против ВС РФ выступали натовские гаубицы, что играло свою роль. Однако накануне ситуацию конкретно взяли на контроль. Военкор Дмитрий Стешин рассказал, почему взятие Марьинки — это настоящий прорыв. Его оценку ситуации передает KP.RU.

Как оказалось, теперь российским бойцам проще всего наступать в сторону Курахово через окраины Георгиевки вдоль трассы Н-15.

«Если ВСУ не зацепится за Курахово, а наши еще надавят на Угледар сбоку, с востока, а не в лоб, через Павловку, весь участок фронта у ВСУ начнет сыпаться, а такие явления имеют мультипликационный эффект», - отметил военкор.

Также Стешин вспомнил, как год назад во время СВО украинские военные могли похвастаться беспилотной авиацией и даже в чем-то превосходили «наших». Тогда всем приходилось прятаться на 30 минут в ненадежный блиндаж от вражеских мин. Однако сейчас все поменялось в лучшую сторону, да и хваленое натовское вооружение уже не способно что-то изменить. К тому же, округ Марьинки так и остался укрепленным от атак: ее готовили к сражению давно, но теперь эти труды находятся под контролем ВС РФ.

Ранее другой военкор оценил взятие Марьинки и объяснил, чем так важно это событие.