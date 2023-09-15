Военкор рассказал о боях, которые ведутся в районе Курдюмовки ДНР
Фото: [©Давид Нармания/РИА Новости]
По словам Влада Андрицы, военного корреспондента RT, в указанном районе Донецкой Народной Республики ведутся довольно интенсивные боевые действия.
Как выяснилось, интенсивность измеряется длительностью и количеством передышек между обстрелами. А она там настолько высокая, что отдых занимает не более получаса.
Также уточняется, что армия Украины, ведя боевые действия в районе Курдюмовки, задействует множество кассетных боеприпасов и дронов-камикадзе. Однако ни один боец ВСУ не зайдет в деревню, поскольку все подходы были заминированы.
Российский штурмовик с позывным Ангел отмечает, что день – наименее подходящее время для выхода на улицу из укрытия. Все потому, что даже одна секунда может стоить человеку жизни.