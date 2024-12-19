Просроченный президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции перед западными журналистами дофантазировался до того, что заявил, якобы российские военные в Курской области сжигают лица погибших северокорейских бойцов. Это, по словам главы киевского режима, делается для того, чтобы сделать невозможной процедуру установки расовой принадлежности этих бойцов.

Утверждения Зеленского буквально поднял на смех известный российский военный корреспондент Борис Рожин. Он сразу же обратил внимание, что, если Зеленский прав, то почему документы у погибших военных из Северной Кореи остаются на месте и в порядке.

Дальше военкор просто откровенно высмеял украинского лидера, отметив полную невменяемость политика.

«Надо было писать, что за корейцами идут отряды с собаками, которые съедают лица. А тех собак, которые не хотят — съедают сами корейцы. Уцелевших расстреливают из зенитки», — написал Рожин в своем Телеграм-канале.

В завершение своего спича военный корреспондент с иронией предположил, что руководить операцией против такого «особого подразделения» мог бы сам пес Патрон, которого ранее Зеленский всероез рассматривал на должность главнокомандующего.

«Но, как на зло, наступила ремиссия», — заключил Рожин.

Ранее президент Владимир Путин ответил на вопрос о возможности предоставления убежища Зеленскому в России.