Военкор Руденко опубликовал видео нового удара ФАБ-3000 по ВСУ в Липцах под Харьковом

Напомним, в минувшую пятницу, 21 июня, репортер германской Bild Юлиан Репке сообщил о первом факте применения российской армией управляемых авиабомб ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сославшись на соответствующее видео в сети.

Спустя несколько часов военкор ВГТРК Андрей Руденко выложил в своем аккаунте в соцсетях видео еще одного удара указанной бомбой ФАБ-3000 по украинским воинским подразделениям в Харьковской области.

«Липцы, Харьковская область, второй удар с применением ФАБ-3000 с УМПК», — написал Руденко.

На выложенном Руденко ролике зафиксирован сам момент прилета российского боеприпаса рядом с казармой ВСУ, а после виден мощнейший взрыв.

В марте нынешнего года российское Минобороны анонсировало запуск в производство трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000 с дальнейшим применением указанного боеприпаса для штурма особо укрепленных районов противника.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.