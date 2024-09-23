Для украинских вооруженных формирований в зоне проводимой Россией СВО не осталось ни одного удачного направления. На это в своем Telegram-канале указал российский военкор Александр Сладков.

Он отметил, что российские бойцы в Донбассе и на других участках фронта «бьются не на жизнь, а на смерть».

«Мы тянем из Украины жилы. Каждый месяц боевых действий дается Киеву все труднее… Потери большие, вера в победу над Россией все слабее. И, куда ни кинь, всюду клин: на Покровском направлении… на Торецком тоже, и на Угледарском…», — написал он.

Сладков также оценил обстановку в курском приграничье, куда в начале августа вторглись полчища украинских боевиков. Как подчеркнул репортер, очень скоро ВСУ там ждет полный разгром.

«Мы „поедаем“ группировку ВСУ. Дробим их плацдарм, обходим опорные пункты», — добавил военкор.

ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь их плотная блокада со стороны Армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.