По информации, полученной от военного корреспондента Александра Сладкова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены предпринять атаку на Белгородскую область в День России, который отмечается в стране 12 июня.

Он утверждает, что о таких намерениях говорит внушительное сосредоточение украинских военных в Харьковской области.

«Да, концентрация врага наблюдается, а в этом есть что-то необычное? Мы предупреждены, мы готовимся, фактор внезапности (главный фактор) в арсенале врага отсутствует», — написал Сладков.

1 июня в нескольких регионах России произошли атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Под удар попали объекты в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Иркутской и Амурской областях. Примечательно, что Сибирь подверглась атаке вражеских войск впервые с начала СВО.

Дроны были доставлены в регионы в грузовых автомобилях, из которых они и осуществляли полеты.

А перед этим, 31 мая, в субботу, в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. Погибли люди, множество пострадали.