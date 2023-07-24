Военкора Ростислава Журавлева представят к государственной награде

Власти Запорожской области будут ходатайствовать перед руководством страны о награждении военкора РИА Новости Ростислава Журавлева государственной наградой, погибшего при ударе ВСУ по российским журналистам. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

Он сказал, что военкору посмертно будет присвоен орден «За заслуги перед Запорожской областью».

Группа российских журналистов «Известий» и «РИА Новости» попала под обстрел ВСУ в субботу. По данным военных, украинские боевики использовали полученные от США кассетные боеприпасы. Ранения получили четверо журналистов, находившихся в одной машине.

Ростислав Журавлев умер от ран при эвакуации, остальные доставлены в больницу. По словам Балицкого, медики уверяют, что жизнь ребят находится вне опасности.