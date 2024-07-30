«Военкоры Русской весны» информируют об успехах в продвижении российских военных частей на Запорожском фронте. Так, на дороге к Работино в районе населенного пункта Новоданиловка 50-м гвардейским самоходно-артиллерийским полком были вскрыты и уничтожены накопления сил ВСУ.

Отмечается, что в результате точных артиллерийских ударов и при поддержке с воздуха была уничтожена живая сила врага, а также автомобильная и бронетехника.

«Перед выдвижением техника пряталась у обочины под деревьями в посадке вдоль дороги», — приводится в публикации.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.

Ранее мы рассказывали о том, как бесстрашная женщина под Аавдеевкой под разрывы снарядов пересекла линию фронта, чтобы попасть в Россию.