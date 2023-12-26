Как сообщил военкор RT, российские бойцы пытаются продвинуться в направлении Гуляйполя. Наступление они начали к западу от Работино Запорожской области.

Уточняется, что встречные бои проходят с участием бойцы батальона «Восток-Ахмат» 58-й армии. В ходе этого столкновения начались массированные атаки дронами на укрепления ВСУ.

Напомним, что оба села расположены примерно в 10 км от Орехова. В ноябре 2023 года ВС РФ удалось сорвать наступление противника силами артиллерии. Это не первый успех за последнее время под Работино. В декабре награждения получили разведчики 1430-го полка, которые успешно сработали с опорниками украинских войск.