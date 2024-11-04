Как передает «Военная хроника» в соцсетях со ссылкой украинские источники, ВСУ оставили населенный пункт Максимовка на кураховском направлении в Донецкой народной республике.

Сообщается, примерно такая же ситуация в находящемся рядом с Максимовкой поселке Трудовое.

«С украинской стороны идут сообщения, что ВСУ потеряли контроль над Максимовкой — соседним поселком рядом с Трудовым. Южный участок под Кураховым продолжают отрезать квадрат за квадратом», — приводится в публикации.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что мирных жителей многих населенных пунктов в ДНР, которые на данный момент находятся под контролем ВСУ, насильственным способом вывозят в города Украины.

Накануне российский военнослужащий Ковалев рассказал, что в первые дни СВО не дошел до Киева 15 км.