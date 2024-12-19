Военная контрразведка ФСБ России лишилась руководителя

Николай Юрьев больше не будет руководить департаментом военной контрразведки ФСБ России. Как сообщили РБК в силовых ведомствах, генерал-полковник подал в отставку по собственному желанию.

Источники сообщили изданию, что Николай Юрьев написал заявление на увольнение в связи с желанием выйти на положенную пенсию. Указ о снятии генерала с должности подписали 16 декабря, однако решение об увольнении было принято еще летом 2024-го.

В остальном в департаменте военной контрразведки ФСБ без изменений, кадровых перестановок не намечается. Место руководителя вакантно. На место Юрьева назначат одного из его заместителей.

Центр общественных связей ФСБ России пока не публиковало официального сообщения об увольнении Николая Юрьева.

Отметим, что департамент военной контрразведки ФСБ России работает с пресечением деятельности иностранных разведок, добывает сведения об угрозах безопасности, пресекает иностранные вмешательства, теракты, диверсии и все, что направлено против РФ и ВС России.

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