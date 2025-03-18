Военная прокуратура помогла военнослужащему из Подмосковья получить денежные выплаты

Из-за внесения ошибочных сведений в специализированную базу данных военнослужащий на протяжении пяти месяцев получал денежное довольствие не в полном объеме. В результате образовалась задолженность в размере более 400 тыс. руб.

После того, как военный прокурор гарнизона внес представление в адрес командования, права военнослужащего были восстановлены, и денежные средства были перечислены ему в полном объеме.