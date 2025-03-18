Военная прокуратура помогла военнослужащему из Подмосковья получить денежные выплаты
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Участнику спецоперации из Подмосковья перечислили положенные ему денежные выплаты благодаря вмешательству 42-й военной прокуратуры гарнизона.
Из-за внесения ошибочных сведений в специализированную базу данных военнослужащий на протяжении пяти месяцев получал денежное довольствие не в полном объеме. В результате образовалась задолженность в размере более 400 тыс. руб.
После того, как военный прокурор гарнизона внес представление в адрес командования, права военнослужащего были восстановлены, и денежные средства были перечислены ему в полном объеме.