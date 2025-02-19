Военная прокуратура помогла военнослужащему из Подмосковья получить выплаты на 200 тыс. руб.
В военной прокуратуре помогли получить выплаты подмосковному военнослужащему
Фото: [Медиасток.рф]
Военнослужащий одной из воинских частей Подмосковья смог получить полагающиеся ему выплаты после вмешательства 42 военной прокуратуры гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, военнослужащему на протяжении нескольких месяцев не поступали дополнительные выплаты. В результате сумма задолженности составила более 200 тыс. руб.
В ситуацию вмешалась 42 военная прокуратура гарнизона, и военнослужащий получил полагающиеся ему денежные средства.
«По результатам рассмотрения представления военного прокурора гарнизона задолженность полностью погашена», - отметили в ведомстве.