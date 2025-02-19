Военная прокуратура помогла военнослужащему из Подмосковья получить выплаты на 200 тыс. руб.

Военнослужащий одной из воинских частей Подмосковья смог получить полагающиеся ему выплаты после вмешательства 42 военной прокуратуры гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, военнослужащему на протяжении нескольких месяцев не поступали дополнительные выплаты. В результате сумма задолженности составила более 200 тыс. руб.

В ситуацию вмешалась 42 военная прокуратура гарнизона, и военнослужащий получил полагающиеся ему денежные средства.