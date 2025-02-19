Военная прокуратура помогла военнослужащему из Подмосковья получить выплаты на 200 тыс. руб.

В военной прокуратуре помогли получить выплаты подмосковному военнослужащему

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

Военнослужащий одной из воинских частей Подмосковья смог получить полагающиеся ему выплаты после вмешательства 42 военной прокуратуры гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, военнослужащему на протяжении нескольких месяцев не поступали дополнительные выплаты. В результате сумма задолженности составила более 200 тыс. руб.

В ситуацию вмешалась 42 военная прокуратура гарнизона, и военнослужащий получил полагающиеся ему денежные средства.

«По результатам рассмотрения представления военного прокурора гарнизона задолженность полностью погашена», - отметили в ведомстве.

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