Военно-патриотические сборы проходят в Воскресенске

В подмосковном Воскресенске проходят военно-полевые сборы в честь основателя Центра патриотического развития «Аквариум» Евгения Балицкого. В этом году мероприятие проводится в 20-й раз.

На сборы приезжают ребята от семи лет до призывного возраста. В этом году участниками стали шесть десятков ребят. Основной темой сборов стала повестка контртеррористической безопасности «Антитеррор - Честь имею Воскресенск- 2023», а местом проведения стала база около села Ашитково.

Ребята проведут на сборах неделю и за это время обучатся ряду навыков, которые пригодятся в случае чрезвычайной ситуации. Инструкторами выступают опытные специалисты с военным опытом.

Как рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, подобные мероприятия развивают в подрастающей молодежи физические способности и укрепляют здоровье, учат командной работе в экстренных ситуациях. Организаторы сборов убеждены в важности такой подготовки, чтобы каждый ребенок знал, как защитить себя, своих близких и Родину.