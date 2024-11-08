Военно-патриотический диктант пройдет в ноябре

Цели диктанта — популяризация военно-патриотического образования и воспитания граждан, повышение уровня патриотизма, развитие ценностного отношения к сохранению культурного разнообразия, наследия и истории многонационального народа России.

Принять участие в акции может каждый житель РФ в возрасте от 14 лет. Вопросы диктанта формируются экспертами на основе исторических фактов, документов, биографий известных личностей, произведений литературного, изобразительного и музыкального искусства, связанных с военной тематикой.

За 2022 и 2023 годы совместно с Российским обществом «Знание» к участию в диктанте удалось привлечь более 363 тысяч жителей, было организовано 632 площадки для проведения акции. География проекта охватила все 89 регионов РФ.