Военно-патриотический форум молодежи ЦФО «Студенческий спецназ» прошел в Рязанской области
В молодежном форуме «Студенческий спецназ» приняли участие 200 человек
Фото: [предоставлено организаторами]
Военно-патриотический форум молодежи ЦФО «Студенческий спецназ» прошел в Рязанской области под патронатом полномочного представителя президента России в ЦФО Игоря Щеголева.
В мероприятии приняли участие 200 человек из 26 регионов. В течение пяти дней они проходили подготовку по направлениям: тактика, БПЛА, огневая и инженерно-саперная подготовка. Также был организован медиа-трек: полевая съемка и монтаж, основы военной журналистики.
Помимо этого работала площадка грантового конкурса Росмолодежь.Гранты. Участники могли доработать свои проекты вместе с экспертами и наставниками.
В завершение форума прошла 15-и часовая военно-тактическая игра «Двойной рубеж».
«Сейчас все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы достичь победы, которая, как и в годы Великой Отечественной войны, возможна только в условиях единства фронта и тыла. Не случайно форум проводится на Рязанской земле — это регион с богатой историей, славными боевыми и трудовыми традициями, центр подготовки Воздушно-десантных войск, столица ВДВ, девиз которой "Никто, кроме нас"», ‑ отметил Щеголев.