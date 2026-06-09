Военно-патриотический форум молодежи ЦФО «Студенческий спецназ» прошел в Рязанской области

В мероприятии приняли участие 200 человек из 26 регионов. В течение пяти дней они проходили подготовку по направлениям: тактика, БПЛА, огневая и инженерно-саперная подготовка. Также был организован медиа-трек: полевая съемка и монтаж, основы военной журналистики.

Помимо этого работала площадка грантового конкурса Росмолодежь.Гранты. Участники могли доработать свои проекты вместе с экспертами и наставниками.

В завершение форума прошла 15-и часовая военно-тактическая игра «Двойной рубеж».