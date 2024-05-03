Военно-патриотическое мероприятие «Наследники Победы в строю!» прошло в Московской области

В Доме Правительства Московской области в Красногорске сегодня состоялось торжественное военно-патриотическое мероприятие «Наследники Победы в строю!», посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия провел Совет ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной Думы.

На мероприятии присутствовали первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина, председатель Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной Думы, генерал-майор Виталий Павличенко, участники и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий, бойцы СВО, волонтеры и не только. В ходе него Лариса Лазутина поздравила присутствующих с великим праздником Победы и пожелала ветеранам долгих лет жизни, бодрости духа и мира.

«Этот праздник объединяет поколения и, конечно, придает нам силы, дает надежду», — подчеркнула она.

Виталий Павличенко, в свою очередь, также поздравил участников встречи с праздником.