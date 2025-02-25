Военно-спортивная игра «Каширский рубеж» прошла в городском парке в Кашире-2

В военно-спортивной игре «Каширский рубеж», которая прошла в городском парке в Кашире-2, приняли участие каширяне, а также гости из Ступино и Озер.

Мероприятие посвятили Дню защитника Отечества. «Каширский рубеж» — это обновленная версия игры «Зарница». Она проводится второй год подряд. В нынешнем году в игре приняли участие 100 человек, которым было интересно проверить свои силы и навыки.

«Сегодня участниками игры «Каширский рубеж» и нашими гостями стали более 100 человек. Мы организовали места обогрева – палатки с тепловыми пушками, напоили гостей горячим чаем со сладостями и накормили наваристой кашей. Ребята из организации «Волонтеры Подмосковья» работали на точках раздачи горячего чая», — отметила директор МАУК «Городской парк» Олеся Кожадей.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Мероприятие прошло в условиях, максимально приближенных к реальным. Это придало игре особенную атмосферу. Игра началась с общего построения. С приветственными словами к ребятам обратились протоиерей Виталий Коценко, руководитель Каширского районного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Михаил Ануров, руководитель Каширского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство», социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Александр Серяпин.

Руководитель патриотического клуба «Наследники Победы» Олег Никитин дал старт началу игры. Он рассказал командам, с какими задачами им предстоит справиться. Испытания были разнообразные: движение по п-образным перилам, встречный бой, прохождение через минное поле, метание гранат, управление БПЛА, полоса препятствий. Для участников имитировали штурм опорного пункта, во время которого они проявили снайперское мастерство. Параллельно участники преодолевали различные испытания. По всей территории их ожидали засады и посты с часовыми.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

«В честь праздника 23 февраля мы в парке также организовали фотозону «Письмо солдату». Здесь все подготовлено, чтобы написать письма нашим бойцам на СВО. Передадим их нашим ребятам до 28 февраля», — рассказала Олеся Кожадей.

Каждая команда справилась с поставленными задачами. Ребята продемонстрировали не только физические силы, но и умение работать в коллективе. После игры участников угощали горячим чаем и кашей.