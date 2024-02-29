«Ъ»: военного из Башкирии обвинили в боях за ВСУ после обмена пленными

Башкирское отделение МВД возбудило уголовное дело против 52-летнего Радика Богданова. Он обвиняется в участии в боях на стороне вражеских ВС после сдачи им в плен. Богданов был возвращен в РФ после обмена военнопленными и на родине ему грозит около 20 лет тюрьмы, сообщает издание «Ъ» .

Как сообщили представители регионального ведомства, Богданову инкриминируется участие в иностранной армии, в целях, противоречащих интересам РФ. Уточняется, что военному грозит до 20 лет заключения и он признал свою вину.

Сообщается, что летом 2023-го Богданов сдался в плен вражескому подразделению «Скала», будучи в Донбассе. Известно также, что там он прошел курсы боевой подготовки, но уже зимой был возвращен на родину в результате обмена пленными.