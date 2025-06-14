Военнослужащему из Каширы передали оборудование для СВО

«Передал Максиму детектор дронов «Булат-4», браслет «Таир», рации и тактический рюкзак», — отметил глава округа Михаил Шувалов. – «По его просьбе и решению Штаба по отправке гуманитарной помощи бойцам в зону СВО были приобретены эти спецсредства, очень нужные на передовой».