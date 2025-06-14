Военнослужащему из Каширы передали оборудование для СВО
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Кашира]
Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов провел встречу с Максимом И., уроженцем Каширы, участвующим в СВО и выполняющим поставленные задачи.
«Передал Максиму детектор дронов «Булат-4», браслет «Таир», рации и тактический рюкзак», — отметил глава округа Михаил Шувалов. – «По его просьбе и решению Штаба по отправке гуманитарной помощи бойцам в зону СВО были приобретены эти спецсредства, очень нужные на передовой».
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Кашира]
Полученное оборудование существенно облегчит выполнение поставленных перед бойцом задач и, что наиболее важно, позволит сохранить ему жизнь. Система обнаружения дронов позволяет своевременно выявлять воздушные цели. Устройство работает без излучения сигнала, что значительно повышает безопасность операторов.