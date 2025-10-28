Военнослужащие СВО из Павлово-Посадского округа поблагодарили земляков за оказанную гумпомощь

Администрация Павлово-Посадского г.о.

Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]

В ночь на 21 октября из Павлово-Посадского округа в зону СВО передали гуманитарную помощь. Руководитель гуманитарной миссии Роман Тикунов, возглавляющий Совет депутатов муниципалитета, сообщил о поступлении первых откликов от российских военных.

По словам депутата, участники СВО выражают благодарность за оказанную помощь и проявленное внимание. Военнослужащие рассказали, что переданные предметы и оборудование помогают им в выполнении боевых задачи.

Гуманитарная помощь была собрана при активном участии администрации городского округа, предпринимательского сообщества, местных жителей. Бойцам передали дорогостоящую технику, средства личной гигиены, продукты питания и необходимое снаряжение. Павловопосадцы не остались равнодушными и внесли свой вклад в общее дело, что позволило в очередной раз масштабно помочь военнослужащим.

Гуманитарный груз сопровождали волонтеры. Впервые к ним присоединился ученик школы № 10 им. В. Ф. Быковского Ярослав Слепнев, который представил Движение Первых.

Председатель Совета депутатов рассказал, что обратная связь от военнослужащих и их благодарственные отзывы — подтверждение результативности совместных усилий. Ответ участников СВО служит дополнительной мотивацией для всех, кто любым способом поддерживает защитников. Жители округа могут не сомневаться, что собранная ими помощь своевременно направлена адресатам.

