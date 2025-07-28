Военнослужащий из Павловского Посада, участвующий в СВО, вернулся домой в отпуск

Депутат Госдумы Геннадий Панин и глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов навестили семью Чернышовых, чтобы выразить поддержку герою, его жене и детям.

Дмитрий Чернышов, гвардии старший сержант и командир отделения закрепления, находится в зоне проведения специальной военной операции с 29 сентября 2022 года и сейчас проводит короткий отпуск дома, в кругу родных.

Боевой путь Дмитрия начался на Краснолиманском направлении, где он принимал участие в ключевых наступательных операциях. В течение месяца он выполнял задачу по охране военной техники в условиях интенсивных боевых столкновений, за что был удостоен двух ценных государственных наград: медали «За боевые отличия» и медали «За воинскую доблесть».

Семья Дмитрия — его главная опора и источник энергии. Пять месяцев назад у супругов Чернышовых родилась дочь Настя, ставшая символом новой жизни и веры в будущее. Ее восьмилетний брат Миша каждый день помогает маме Анне, пока отец находится на службе, защищая страну. Чернышовы — образец крепкого союза и настоящей любви, способной преодолеть любые преграды.

Депутат Геннадий Панин подчеркнул:

«Семья Чернышовых — отличный пример мужества и стойкости. Пока Дмитрий выполняет свой долг перед Родиной, его семья остается той надежной опорой, которая помогает справляться с серьезными испытаниями. Это настоящие патриоты!»

Дмитрий поделился, что, несмотря на все сложности, связанные с военной службой, он полон решимости и уверен в себе благодаря сильной поддержке семьи.