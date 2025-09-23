Военнослужащий из Павловского Посада вручил награды волонтерам, оказывающим гуманитарную помощь
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В рамках обычного молебна, предшествующего отправке гуманитарной помощи, действующий военнослужащий из Павловского Посада, Иван М., передал заслуженные поощрения от командира взвода активным волонтерам, участвующим в гуманитарных миссиях.
Ценные награды были вручены председателю Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа, Роману Тикунову, а также волонтерам – Жанне Нажесткиной, Сергею Игнатьеву, Андрею Семенкину и Галине Панковой.
Военнослужащий Иван выразил признательность главе Павлово-Посадского городского округа, Денису Семенову, председателю Совета депутатов, Роману Тикунову, Администрации, волонтерскому сообществу и всем, кто оказывает помощь, за оперативную поддержку военнослужащих. Он подчеркнул, что каждый визит с гуманитарным грузом приносит частичку заботы и тепла из родного региона, что, безусловно, укрепляет боевой дух бойцов.
«Мы от всей души благодарны за столь важную обратную связь! Слова Ивана о том, что наша поддержка достигает тех, кому она адресована, и реально оказывает помощь на передовой, являются для нас сильнейшим стимулом. Это тот импульс, который побуждает нас к дальнейшим действиям. Наша работа продолжится. Мы приложим максимум усилий, чтобы обеспечить наших защитников всем необходимым. Спасибо за вашу службу, за отвагу и за то, что показываете, что наш труд имеет значение. Пока мы вместе, мы сильны!» – заявил Денис Олегович.