Военнослужащий из Павловского Посада вручил награды волонтерам, оказывающим гуманитарную помощь

«Мы от всей души благодарны за столь важную обратную связь! Слова Ивана о том, что наша поддержка достигает тех, кому она адресована, и реально оказывает помощь на передовой, являются для нас сильнейшим стимулом. Это тот импульс, который побуждает нас к дальнейшим действиям. Наша работа продолжится. Мы приложим максимум усилий, чтобы обеспечить наших защитников всем необходимым. Спасибо за вашу службу, за отвагу и за то, что показываете, что наш труд имеет значение. Пока мы вместе, мы сильны!» – заявил Денис Олегович.