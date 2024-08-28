Военнослужащий из Подмосковья назовет будущую дочь в честь Победы

Участник спецоперации из Долгопрудного Сергей П. решил назвать свою будущую дочь в честь Победы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

О том, что он станет отцом, военнослужащий узнал, находясь на передовой. Во время отпуска бойца семья организовала праздник, в ходе которого был объявлен пол ребенка. Тогда боец принял решение назвать девочку Викторией — в честь Победы.

«Ради моей маленькой Победы, ради ее будущего, и для самой главной, нашей общей, Победы возвращаюсь на передовую!» - поделился военнослужащий в соцсетях.

Участники СВО могут получить различные льготы и меры поддержки. В первую очередь, это денежные выплаты — единовременная при заключении контракта (как минимум 800 тысяч рублей) и дополнительные за выполнение боевых задач. Члены семей бойцов могут оформить льготную ипотеку, поступить на бюджет в вуз, получить льготную путевку в лагерь.

Подробная информация о заключении контракта доступна на этом сайте или по телефону 8 (495) 990-77-77. Областной пункт отбора и подготовки добровольцев находится на Восточном шоссе, вл. 2 в Балашихе.