Военнослужащий из Протвино повез помощь в зону специальной военной операции
Фото: [Анна Мороз]
В зону СВО гуманитарную помощь везут представитель «Русской общины» Серпухова Алексей Усов и военнослужащий из Протвино Антон с позывным «Скиф». В ночь с субботы на воскресенье они отправились от протвинского Центра помощи военнослужащим и их семьям при «МАУ „ЦМИ“.
Антон уже более десяти раз ездил к бойцам. Кроме того, он объединил вокруг себя мужчин Протвино в своеобразный клуб взаимопомощи. Помимо сбора гуманитарной помощи объединение оказывает поддержку Центру реабилитации детей и подростков с ОВЗ.
Загружать автомобиль в эту поездку в зону СВО пришли пограничники и другие жители Протвино. Выстроившись в цепочку, они меньше чем за 20 минут организованной работы загрузили «Соболь». В коробках медикаменты, продукты питания, маскировочные сети и маскхалаты, теплая одежда.
Предприниматель из Серпухова Елена Садкова привезла к машине две коробки перетертого с чесноком сала — продукт, наполненный жирорастворимыми витаминами и незаменимыми жирными кислотами. За рулем грузовой машины Алексей Усов. У жителя Серпухова это вторая поездка «за ленточку».
«Наши бойцы встречают радостно, потому что мы везем то, чего им не хватает. Особенно важны им письма детей, которые передавались к Новому году. Я видел, как слеза наворачивается у суровых парней. Первое, что они расхватывают из „гуманитарки“, это письма, написанные в детских садиках, школах. И они их читают, действительно читают. Для них это светлый хороший момент», — рассказал представитель «Русской общины» Серпухова Алексей Усов.