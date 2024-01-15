Военнослужащий из Протвино повез помощь в зону специальной военной операции

В зону СВО гуманитарную помощь везут представитель «Русской общины» Серпухова Алексей Усов и военнослужащий из Протвино Антон с позывным «Скиф». В ночь с субботы на воскресенье они отправились от протвинского Центра помощи военнослужащим и их семьям при «МАУ „ЦМИ“.

Антон уже более десяти раз ездил к бойцам. Кроме того, он объединил вокруг себя мужчин Протвино в своеобразный клуб взаимопомощи. Помимо сбора гуманитарной помощи объединение оказывает поддержку Центру реабилитации детей и подростков с ОВЗ.

Загружать автомобиль в эту поездку в зону СВО пришли пограничники и другие жители Протвино. Выстроившись в цепочку, они меньше чем за 20 минут организованной работы загрузили «Соболь». В коробках медикаменты, продукты питания, маскировочные сети и маскхалаты, теплая одежда.

Предприниматель из Серпухова Елена Садкова привезла к машине две коробки перетертого с чесноком сала — продукт, наполненный жирорастворимыми витаминами и незаменимыми жирными кислотами. За рулем грузовой машины Алексей Усов. У жителя Серпухова это вторая поездка «за ленточку».