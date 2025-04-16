Военнослужащий из Серпухова посетил Единый центр поддержки участников СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Серпухове стал местом встречи с военнослужащим Родионом и его семьей. Защитник с позывным «Тор» сейчас находится в заслуженном отпуске, но скоро вернется на передовую для продолжения выполнения боевых задач.
Во встрече приняли участие заместитель главы муниципалитета Серпухова Татьяна Орлова, депутат окружного Совета депутатов и руководитель фракции «Единая Россия» Николай Пушкин, руководитель Центра Лидия Халачева, председатель городской общественной организации ветеранов войны и военной службы Владимир Курилов, а также активисты МГЕР.
Родиону, представляющему Серпухов, передали ценный набор гуманитарной помощи: генераторы, продукты, праздничные пасхальные подарки, необходимые медикаменты, заботливо собранные сотрудниками поликлиники №2, и многое другое.
«Уверена, что нашим защитникам понравится мед с пасеки Николая Степанчука. За поддержку наших героев его труд был отмечен медалью Общероссийской организации ветеранов Вооруженных сил РФ «За бескорыстную помощь воинам России»», — отметила Лидия Халачева.
Родиону предложили принять участие в региональной кадровой программе «Герои Подмосковья», чтобы получить новые знания, развить управленческие навыки и построить карьеру в государственной и частной корпоративной сфере.
«Ждем дома с Победой!» — заключила Татьяна Анатольевна.