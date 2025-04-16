Военнослужащий из Серпухова посетил Единый центр поддержки участников СВО

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Серпухове стал местом встречи с военнослужащим Родионом и его семьей. Защитник с позывным «Тор» сейчас находится в заслуженном отпуске, но скоро вернется на передовую для продолжения выполнения боевых задач.