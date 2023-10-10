«Военные действия начнут усиливаться»: подмосковный астролог предсказала роковые перемены

Астролог из Подмосковья предсказала еще большее обострение конфликтов по всей Земле и жесткие военные действия.

Виновником происходящего специалист Диана Тимашкова называет Плутон, который является довольно мощным космическим телом, способным влиять на происходящее в мире.

Пока что Плутон пребывает в знаке Козерога и сохраняет свою ретроградность, продолжая движение назад и набирая силу. Однако в ближайшие дни его положение изменится — планета развернется прямо относительно Земли. В совокупности с остальными астрономическими явлениями это событие спровоцирует неожиданные и кардинальные перемены.

«То, что происходит на сегодняшний день в Израиле, является следствием влияния Плутона, находящегося в Козероге. Но скоро военные действия начнут усиливаться, что обусловлено как приближающимися солнечным и лунным затмениями, так и разворотом Плутона. Следует ждать обострения вопросов деления территорий, выхода на поверхность старых проблем и конфликтов. Также будут подняты темы, о которых давно умалчивали», — предупредила Диана.

В то же время поводов для беспокойства не так уж много, отметила астролог. Обострение ключевых мировых конфликтов станет первым шагом на пути к их завершению и установлению мира.

«Плутон покинет Козерога и переместится в знак Водолея на целые столетия. Произойдет это уже в январе следующего года, а потому в эти же временные промежутки стоит ждать резких перемен по части мировой политики. Текущие вопросы перейдут в другую форму: военные операции и масштабные конфликты уступят место мирным переговорам», — сообщила астролог.

Кроме того, планеты начнут излучать энергию метаморфоз и крупных перемен. Благодаря ей вероятны технологические прорывы и частичная смена геополитических границ.

«То, что переживает человечество сейчас, является ступенькой к новой эпохе, которую мы преодолеем за 30 лет. На наших глазах выстраивается фундамент нового мира и нового общества в нем», — заключила Тимашкова.

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