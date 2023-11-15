Военные из Городского округа Пушкинский стали членами элитного отряда

Как рассказал губернатор, планируется создать элитное подразделение, в котором будет мотивация работать и выполнять боевые задачи. Членам отряда предоставляют лучшее оборудование, инструменты, экипировку и другие необходимые предметы.

«Стараемся обеспечить достойные условия для наших защитников», — подчеркнул глава Московской области. Бойцы этого специального отряда также получат выплаты в размере одного миллиона рублей.

От подмосковного Городского округа Пушкинский заключили контракт на службу в составе элитного отряда от Подмосковья в Донбассе более двух сотен человек, а в ноябре подписали договор еще три десятка мужчин. Поэтому мест на прохождение службу в элитном подразделении остается все меньше.

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