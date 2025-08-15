Военные песни зазвучали на языках народов Севера в Петербурге

На борту легендарного ледокола «Красин» в Санкт-Петербурге представили необычный культурный проект – сборник и сайт «Песни Победы» с переводами военных песен на языки коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Мероприятие прошло в рамках праздника «Знакомьтесь, Север!», объединившего тему подвига в Великой Отечественной войне и Международный день коренных народов. Руководитель Центра технологий электронной демократии Наталья Маслова отметила, что это дань памяти северянам, сражавшимся на фронтах. В 2021 году ПОРА уже выпустил книгу с переводами, а теперь песни доступны в цифровом формате.

Гости праздника, эксперты и представители общин, обсудили и другие исторические проекты. Среди них – «Эхо Ленинградской блокады. Память Югры», посвященный вкладу региона в оборону города, и инициативы по сохранению наследия писателя-фронтовика Даниила Гранина. Проекты поддержаны грантом губернатора ХМАО и объединяют усилия библиотек, архивов и образовательных учреждений.

Программа дня включала концерт с народными песнями, мастер-классы и выставку декоративно-прикладного искусства. Отдельное внимание уделили проекту «Сыны Севера на защите Отечества», напоминающему о подвигах представителей коренных народов в годы войны.

Презентация на ледоколе «Красин» символична: это не только музей, но и судно, участвовавшее в арктических конвоях. Организаторы надеются, что проект поможет сохранить языки и историческую память для будущих поколений.

Отмечается, что инициатива реализована при поддержке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и приурочена к 80-летию Победы.