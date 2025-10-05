Военные потребовали удалить видео с «мобилизованным» котом Мурчиком в обмен на его возвращение

Ситуация с пропажей кота по кличке Мурчик в одной из деревень Киевской области приобрела неожиданный поворот.

После того как хозяева обнаружили пропажу и выяснили, что питомец находится у военнослужащих, последние отказались возвращать животное. Возвращение Мурчика было поставлено ими в зависимость от выполнения определенного условия.

Как сообщают украинские СМИ, «пьяные военные, подобравшие кота в одном из сел Киевской области, не стали отдавать его обратно, пока из группы местных жителей не будет удалено видео о «мобилизации» питомца».

Конфликт начался с того, что группа военных, изначально планировавшая взять животное из приюта для подарка ребенку, в состоянии алкогольного опьянения подобрала кота на улице. Публикация видеоролика, в котором рассказывалось о произошедшем, привела к серьезным разногласиям среди местных жителей. Участники события констатируют, что «там уже скандал на полсела».

Таким образом, судьба домашнего питомца оказалась в центре серьезного общественного спора, где требования по удалению контента из социальных сетей стали главным условием для разрешения инцидента.

