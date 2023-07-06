Военные саперы завершили разминирование белгородских Валуек после обстрелов ВСУ

Как сообщили в российском Минобороны России, десятки домовладений и личный автотранспорт местных мирных жителей получили повреждения после обстрелов города Валуйки со стороны ВСУ.

«Саперы ЗВО обезвреживают территорию белгородских Валуек от взрывоопасных предметов ВСУ. После обстрелов украинской артиллерией десятки домовладений и личных автомобилей мирных жителей получили повреждения», - сообщило ведомство в аккаунте в соцсетях.

В Минобороны также уточнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов мирные жители сообщают об этом своим участковым, после чего на место вызывается группа саперов.

Найденные и обезвреженные опасные предметы либо уничтожаются на месте по возможности, либо увозятся на безопасное расстояние для последующей ликвидации, добавили в российском оборонном ведомстве.