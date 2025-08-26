Якобы «совершившая прорыв» под Новоэкономическим 79-я бригада ВСУ требует объяснений от командования. Об этом в своем телеграм-канале написал военный блогер Юрий Подоляка.

Украинские военные столкнулись с необъяснимыми приказами командования, приводящими к бессмысленным потерям. Как сообщает блогер Юрий Подоляка, подразделения направляют на заведомо проигрышные позиции, а затем преподносят это как успех.

«С каждым днем все интереснее и интереснее читать околовоенные ресурсы противника», — написал Подоляка в социальных сетях.

Ярким примером стала 79-я бригада. По данным блогера, солдаты оказались без логистического обеспечения и понесли значительные потери. Это вынудило офицеров требовать от командования объяснений о реальных целях таких атак, которые лишь истощают личный состав без видимых результатов. Ситуация вызывает растущее непонимание среди военнослужащих, вынужденных выполнять сомнительные приказы.

Ранее Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать подготовку Украины к зиме.