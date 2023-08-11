Военный эксперт Дандыкин оценил безвозвратные потери ВСУ в 700–800 человек в день

Замглавреда журнала «Воин России» Василий Дандыкин считает, украинские боевики не могут восполнить потери недостаточно подготовленными военнослужащими и Киеву «уже не хватает кадров».

По словам эксперта, ВСУ теряют ежедневно порядка 700–800 человек, а это, по сути, практически два батальона.

«И чем заткнуть эту убыль? Кадров уже не хватает. Киев пытается восполнить потери мобилизованными, но учитывая их слабую подготовку, равноценная замена тут невозможна, — пояснил Дандыкин.

В настоящее время, как добавил эксперт, Армия России довольно успешно продвигается в направлении Купянска в Харьковской области. Установив полный контроль над этим населенным пунктом ВС РФ смогут выйти на передовые рубежи в направлении славянска и краматорска. Это заставит Киев ославить все остальные фронта, стараясь не допустить прорыва российских войск.

«Думаю, ВСУ будут всячески перекидывать под Харьков войска с других направлений, — и вполне вероятно, что даже с запорожского. Хотя этот шаг явно ослабит их попытки наступления на юге, — предположил эксперт в беседе с URA.ru.

Напомним, силы группировки «Восток» успешно противодействуют любым наступательным потугам украинских боевиков хоть как-то закрепиться на подступах к населенному пункту Урожайное в Донецкой народной республике, проинформировал руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.