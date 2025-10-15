Военный эксперт Крапивник раскрыл, как будет ответ РФ на поставки США Tomahawk Украине

Военный аналитик и экс-офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с «МК» предположил, что мобильные платформы для ракет Tomahawk могут быть уже на территории Украины. Он также предложил меры, которые Россия могла бы предпринять для предотвращения возможного ядерного конфликта со стороны США.

Крапивник подчеркнул, что американские специалисты полностью контролируют пусковые установки и ракеты. Даже если эти системы разместят на территории Украины, местным жителям не позволят к ним приблизиться. Украинцев не допустят даже к управлению этими установками, не говоря уже о возможности нажать кнопку.

Он также отметил, что любая крылатая ракета может быть оснащена ядерной боеголовкой. Крапивник пояснил, что определить тип боеголовки — фугасная, кассетная или ядерная — можно будет только после взрыва.

Военный эксперт проанализировал возможные сценарии российского ответа на подобные провокации со стороны США и Украины.

«Нужно объявить, что как только первая ракета взлетит в сторону Москвы, Вашингтон прекращает существовать, вместо мегаполиса мы оставим большую радиоактивную воронку. А Европе можно пообещать удар по американским складам ядерного оружия в Европе», — предложил он.

Крапивник отметил, что за океаном ценят только категоричные российские высказывания.

Недавно появилась информация о том, что США рассматривают возможность передать Украине от 20 до 50 ракет дальнего действия Tomahawk. Как отмечает издание The Financial Times, такое количество ракет, вероятно, не окажет существенного влияния на развитие военного конфликта.