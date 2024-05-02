Военный эксперт Матвийчук: взятие Очеретино приблизило Россию к освобождению ДНР

После освобождения Авдеевки российская армия смогла похвастаться рядом успехов, включая и взятием Очеретино. Благодаря этому удалось разделить Авдеевское направление исходя из стратегических задач, а также помочь землям освободиться от позиций ВСУ. Конкретно Очеретино, как напомнил эксперт, открывает выход под промышленную зону Краматорска. ВС РФ смогут наступать до границ ДНР, освобождая еще больше территорий.

Высказался эксперт и о поведении Макрона, который то проявляет признаки дружелюбия к России, то высказывается о засылке войск на Украину.

«Макрон реально уже перебросил часть войск, они уже в Румынии, в Молдавии. Я думаю, он не блефует в том, что пошлет войска на Украину. Он уже эту часть выполнил, они уже вблизи Украины расположены. Кто-то называет цифру 1,5 тысячи солдат, кто-то 5 тысяч... Я не думаю, что он пойдет на прямую конфронтацию и подставит свои войска прямо под нашу артиллерию и авиацию. Он уже получил около 100 гробов», — отметил Матвийчук.

По мнению эксперта, Макрона уже никто не будет избирать на новый срок, так как он абсолютно непоследовательный.

Ранее МО России показало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК «Ирис-Т».