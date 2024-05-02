Минобороны опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК «Ирис-Т»

ВКС России ракетным ударом поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Ирис-Т» в районе населенного пункта Островерховка в Харьковской области.

Кадры эффективного удара опубликовало Минобороны РФ.

ЗРК «Ирис-Т» — германская система ПВО. Всего Берлин планирует передать Киеву 12 комплексов до 2025 года. К началу нынешнего года Украина получила только три ЗРК.

Немецкий журналист Юлиан Репке сообщал, что один из комплексов был выведен из строя с помощью планирующих авиабомб.