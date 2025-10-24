Военный эксперт заявил, что Путин готовит обещанный ответ после терактов ВСУ в России

Президент России Владимир Путин провел 24 октября оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное усилению мер борьбы с терроризмом. Как пояснил URA.RU военный эксперт Анатолий Матвийчук, это прямой ответ на участившиеся атаки украинских сил по гражданским объектам в глубине российской территории.

Эксперт отметил, что Киев, терпя поражения на фронте, перешел к тактике террористических ударов по больницам, школам и жилым районам, где отсутствуют военные объекты. Особую озабоченность, по словам Матвийчука, вызывает возможность запуска дронов с территории России диверсионными группами, что объясняет их появление в удаленных от границы регионах — Саратовской и Тюменской областях, Санкт-Петербурге.

Такие атаки, по словам эксперта, создают психологическое давление на гражданское население, непосредственно ощущающее угрозу в повседневной жизни. Совещание в Кремле было направлено на разработку превентивных мер по нейтрализации каналов проникновения диверсантов, усилению защиты критической инфраструктуры и совершенствованию систем ПВО для прикрытия густонаселенных районов. Эксперт прогнозирует ужесточение контртеррористического режима в приграничных регионах и усиление работы спецслужб по выявлению агентурных сетей, координирующих диверсионную деятельность.

Ранее сообщалось, что генерал Попов назвал вероятный район запуска беспилотника по Красногорску. Напомним, что атака произошла утром, 24 октября.