Военный корреспондент поделился кадрами, на которых вагнеровцы уезжают из Ростова-на-Дону

Стало известно, что Лукашенко удачно провел переговоры с Евгением Пригожиным. За это Владимир Путин выразил ему огромную благодарность. Удалось принять единогласное решение, которое обеспечит безопасность не только жителям РФ, но самим бойцам группировки.

После этого Евгений Пригожин начал отзывать вагнеровцев с южной части России. То, как из Ростова-на-Дону уезжают первые машины, заснял военный корреспондент Илья Васюнин. По его словам, все произошло с необычной «резкостью». В итоге ни одна кровь не пролилась, как сообщал сам Евгений Пригожин, лидер ЧВК «Вагнер».