Военный корреспондент поделился кадрами с передовых позиций ВС РФ в ДНР

Если верить его словам, за эти позиции бои продолжаются еще с зимы. Лесополосу уже достаточно проредили, о тишине тут даже не слышали. Обищенко подчеркивает тот факт, что по территории нужно передвигаться исключительно перебежками и с предельной аккуратностью. В противном случае БПЛА Вооруженных сил Украины запросто вычислят месторасположение.

Так случилось и со съемочной группой военкора. Вместе они осматривали захваченные позиции, но беспилотники ВСУ их обнаружили. Однако команде удалось вовремя скрыться в блиндаже, выжидая пока беспилотник полностью не разрядится и не уйдет на замену.