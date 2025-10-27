«Военный Осведомитель»: Венесуэле сел российский транспортник с неизвестным грузом

Самолёт Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс» прибыл в Венесуэлу без предварительного уведомления. Об этом информирует Telegram-канал «Военный Осведомитель». На борту находится груз, о котором не сообщается никаких подробностей.

FlightRadar24 зафиксировал прибытие транспортного самолёта в латиноамериканскую страну. Согласно данным на сайте, воздушное судно вылетело из России 22 октября и сделало по пути промежуточные остановки в Армении, а затем в африканских Алжире, Марокко и Сенегале с соседней Мавританией.

Российский транспортный самолет доставил в Венесуэлу некий груз, но что именно он перевозил, пока остается неизвестным. Министерство обороны Российской Федерации пока не предоставило официальной информации по этому вопросу.

Все это происходит на фоне конфронтации Каракаса с Вашингтоном. 23 октября президент США Дональд Трамп заявил о скором начале «наземных операций» против наркокартелей в Венесуэле. Кроме того, стало известно, что Белый дом якобы уже разрешил ЦРУ провести некую тайную операцию по свержению президента боливарианской республики Николаса Мадуро.